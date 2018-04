TwinAir tweecilinder voor Alfa Romeo MiTo

Door: BV

Alfa Romeo heeft aan de mouw van de collega's bij Fiat gewreven en kan nu eindelijk de piepkleine 0,9l TwinAir - die nog verkozen werd tot Motor van het Jaar in z'n categorie - in de neus van de MiTo parkeren. Daar levert de ijverige tweecilinder turbomotor een maximumvermogen van 85pk (bij 5.500t/min) en een maximale trekkracht van 145Nm tussen 2.000t/min en 3.500t/min.

Om het verbruik zo laag mogelijk te houden koppelt Alfa de eenheid ook nog eens aan een Start/stop-systeem en een intelligente alternator. Daardoor blijft de CO2-uitstoot beperkt tot 98gr/km - wat volgens de Italianen zo'n 30% minder is dan bij een andere benzinemotor met vergelijkbare prestaties. De waarde is een record voor z'n segment.

Je doet er goed aan ook de kleine lettertjes te lezen... Alfa Romeo laat je via een knop in de middentunnel nog steeds het motorprogramma wijzigen, en tenzij je dat op ‘dynamic' zet, rij je niet rond met 145, maar met 110Nm trekkracht onder je rechtervoet. De TwinAir is voor het eerst te zien op het Autosalon van Frankfurt.