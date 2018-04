Dit is de nieuwe Fiat Panda

Door: BV

Sinds de voorgaande generatie houdt de Fiat Panda het midden tussen een hatchback in het B-segment en een mini-MPV. Hij biedt daarmee de (praktische) voordelen van beide, en de nieuwe generatie is daar volgens de Italianen nog beter in geworden.

De nieuwe Fiat Panda meet 3,65 meter in de lengte, is 1,64 meter breed en heeft een hoogte van 1,55 meter. Dat betekent dat de auto in alle richtingen is gegroeid. Vooral in de lengte, waar goed 10cm bijkomt. Dat moet natuurlijk meer binnenruimte én de grootste koffer in z'n klasse opleveren. Om de belaadbaarheid te maximaliseren is de achterbank voortaan in twee delen neerklapbaar en kan de zitting van de passagierszetel vooraan nu helemaal naar voor geschoven worden om langere voorwerpen te kunnen vervoeren. Net boven het handschoenvakje zit nu een groot open opbergvak. Een kenmerk dat verwijst naar de oer-Panda.

De Panda heeft het karakteristieke ontwerp van z'n voorganger grotendeels behouden. Maar dat wisten we al. Het geheel oogt overigens zelfs wat robuuster omdat de wielkasten meer geaccentueerd worden. Er komt immers ook weer een 4x4-uitvoering. Het interieur is wat zachter vormgegeven. Het stuur, de bedieningsmodule, de wijzerplaten en zelfs de zeteldecoratie een retrotint krijgen dankzij de sterk afgeronde vierkante vorm zelfs een duidelijke retro-tint.

De productie van de nieuwe Panda start in het laatste kwartaal van dit jaar en zal geleverd kunnen worden met verschillende type motoren. Uiteraard doet de uiterst compacte 900cc TwinAir dienst. Hij is er in twee smaken, met 65pk in atmosferische versie en met 85pk voorzien van een turbo. Een 1.2 viercilinder staat de twee tweecilindermotoren bij en die heeft 69pk. Eventueel kan deze motor ook geleverd worden met een LPG-installatie. Tot slot is er de 1.3 Multijet-diesel met 75pk. Alle motoren worden standaard voorzien van start/stop en zijn in de regel gekoppeld aan een manuele transmissie. Een Duallogic-automaat is later voor sommige versies verkrijgbaar.

De marktlancering staat gepland voor begin volgend jaar. Klanten kunnen dan kiezen uit tien exterieurkleuren, drie uitrustingsniveaus, vier interieurstijlen en twee soorten wieldoppen (14 of 15 inch). De nieuwe Fiat Panda beleeft zijn werelddebuut tijdens de IAA in Frankfurt, van 15 tot en met 25 september.