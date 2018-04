Ford Evos Concept kijkt vooruit

Door: BV

Het tijdperk van Ford's kinetic Design is nog lang niet over. Ford blijft eraan sleutelen. De Ford Evos Concept, die schittert op de aankomende IAA in Frankfurt, is een signaal in hoeverre de designtaal is gerijpt en een hint naar het ‘One Ford' van de toekomst.

Ford brengt ons in verwarring door te roepen dat de Evos Concept is ontwikkeld ‘als eerste kennismaking met het nieuwe gezicht van Ford'. En de Focus dan? De laatste generatie van dat model was toch al de eerste wereldwijd gecommercialiseerde Ford met het nieuwe Kinetic Design? Wel, blijkbaar is de Focus een tussenstap.

Wat we aan de hand van de Ford Evos Concept moeten opmaken is dat Ford's mondiale strategie in een stroomversnelling terecht is gekomen. De studie belichaamt als eerste auto de drie belangrijkste pijlers van Ford hierin. "Het fastback-ontwerp van de Ford Evos is de ultieme expressie van een uitmuntend ontwerp, intelligente technologieën en een toonaangevend laag brandstofverbruik," aldus Derrick Kuzak, Group Vice President voor Product Development bij Ford. "Met deze vormgeving en de innovatieve technologie die het herbergt is dit een duidelijke demonstratie van de visie die wij hebben op het merk Ford. Je zult deze auto nooit op de weg zien, maar de nieuwe generatie producten van Ford zal wereldwijd veel van de karakteristieke ontwerpelementen en geavanceerde technologieën bevatten die hier worden gedemonstreerd."

Concreet komen de woorden van Kuzak neer op een auto die naar eigen zeggen perfect aansluit op de huidige behoeften van de gebruiker (niet dat autoconstructeurs ooit iets anders beweren). Om daaraan te voldoen staat de Evos bol van de laatste stand der techniek dat interactie tussen mens-en-mens en mens-en-machine mogelijk maakt. "Het is niet de bedoeling om een smartphone van de auto te maken, maar om het persoonlijke van een smart phone te verplaatsen naar de context van de auto." De Evos Concept is daartoe uitgerust met het SYNC, het nieuwe wifi-ingerichte connectiviteitsysteem van Ford dat vanaf 2012 in verschillende productiemodellen geïntroduceerd zal worden.

Aan de hand van cloud computing kan de Evos volgens Ford dezelfde verbondenheid met de levensstijl bieden die de bestuurder thuis of op het werk heeft. Door digitale informatie te verzamelen afkomstig van externe digitale databases (Facebook, Twitter, etc.) leert de auto de bestuurder ‘kennen' en past daar automatisch bijvoorbeeld de bediening, besturing en het motorgedrag op aan. In de eerste plaats om een dynamische rijervaring te bieden, maar ook om te fungeren als een soort rijdende assistent die het leven gemakkelijker maakt. Zo kan bijvoorbeeld automatisch dezelfde soort muziek of hetzelfde nieuwsprogramma worden afgespeeld waarnaar thuis wordt geluisterd, of kan het interieur worden verwarmd of gekoeld tot een ideale temperatuur voordat de bestuurder instapt zonder dat dit wordt opgegeven, omdat de vertrektijd wordt voorspeld aan de hand van de agenda.

Ook onderweg kan de Ford Evos Concept een beroep op cloud computing. De plug-in hybride beschikt over een benzinemotor en een elektromotor gevoed door een lithium-ion accu en kan aan de hand van vergaarde gegevens over internet mogelijkheden bieden om de prestaties en efficiëntie voor een specifieke reis te optimaliseren. De aandrijflijn weet dan automatisch wanneer energie moet worden bespaard en schakelt over. Ook houdt het rekening met eventuele zones met emissiebeperkingen en de actuele weersomstandigheden. Factoren die invloed kunnen hebben op de rijbeleving.