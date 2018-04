Nils is VWs eigen Urban Concept

Door: BV

Tja, dat gaat gemakkelijk als je eigenaar bent van Audi. Op basis van hun Urban Concept heeft Volkswagen zich ook op een elektrische (stads)buggy getrakteerd. Zijn naam: Nils.

Audi heeft nog geen specificaties van hun stadsrakker bekend gemaakt, maar de kans is groot dat die over dezelfde 20pk sterke elektromotor beschikken als de Nils. Volkswagen en Audi zijn immers twee handen op één buik. De voeding komt van een lithium-ion accu met een capaciteit van 5,3kWh en de actieradius zou liggen op 65 kilometer.

De trekkracht van de aandrijfunit bedraagt 130Nm wat een acceleratie van 0-100km/h in elf tellen oplevert. De topsnelheid is beperkt tot 130km/h en misschien is dat maar goed ook, want de Nils rolt op bandjes met een breedtemaat van 115mm vóór en 125mm achter. Desondanks beschikt de auto wel over ESP en Emergency Brake Assist. Adaptieve cruise control maakt het rijden over buitenwegen waar maximaal 100km/h is toegestaan, maar niet ingehaald mag worden een stukje dragelijker.

De Volkswagen Nils zal met z'n lengte van 3,04 meter, breedte van 1,39 meter en hoogte van slechts 1,20 meter eenvoudig door druk stadsverkeer te manoeuvreren moeten zijn. Bovendien is hij gebouwd rondom een aluminium space frame waardoor het wagengewicht mede extreem laag is: 460kg. Dit is exclusief inzittende. Ten opzichte van de gelijksoortige Audi's kent de Nils echter slechts plek voor één persoon. Daardoor is er wel enige bagageruimte overgebleven. Achterin bevindt zich een klein compartiment, volgens Volkswagen groot genoeg voor een rugtas met een redelijk aantal liters inhoud.

Toegang tot de cabine wordt verschaft via twee, grotendeels doorzichtige vleugeldeuren. Het interieur is minimalistisch, maar de bestuurder ontbreekt het aan niets. Er is een infotainmentsysteem dat via een ingebouwd TFT-scherm zijn functies weergeeft. Via een verwijderbaar toetsenbord kan bijvoorbeeld de bestemming in het navigatiesysteem worden ingegeven en een headset maakt het mogelijk diverse handelingen handsfree uit te voeren.

De Volkswagen Nils zal officieel voor het eerst aan het publiek worden getoond op de IAA in Frankfurt.