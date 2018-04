Nieuwe Hyundai i30 schiet met scherp

Door: BV

De Zuid-Koreanen van Hyundai hebben hun zinnen gezet op werelddominantie. En dat dat geen dode letter blijft, bewijst deze nieuwe i30 nog maar eens. Het is na de i40 en de eigenzinnige Veloster het derde model dat er op korte termijn het levenslicht ziet. En de huidige i30 is nog niet eens zeven jaar op de markt. Het bedrijf lost hem al na vijf jaar af.

De vijfdeurs is getooid met een lijnenspel volgens de ‘Fluidic Sculpture' stijltaal van het merk. En die lijkt nu geheel volgroeid te zijn. De vijfdeurs oogt krachtig, volwassen en tegelijk compacter dan hij in realiteit is.

Details zijn er nog amper over de nieuwe i30, maar het model staat volgende week alleszins te blinken op het Autosalon van Frankfurt. Onder de kap komen een viertal motoren. Bij de benzines wordt dat een 1.4 met 100pk en een 1.6 met 140pk. Dieselen kan met een 1.4 met 90pk en een 1.6 die 126 paarden achter de hand houdt. Alle versies krijgen een standaard handbediende zesbak maar er is ook een automaat met even veel verzetten. De Belgische lancering geschiedt op het Autosalon van Brussel in januari. Later in 2012 komt er een break en -voor het eerst- ook een driedeurs van op de markt.