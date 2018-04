Hyundai i40 eerst als break

Door: BV

Bij Hyundai gaat men ervan uit dat het D-segment (ook wel M2 genoemd) in Europa de komende vijf jaar bijna 13% zal groeien. Dat is het marktdeel waarin het tot op heden uitkwam met de vierdeurs Sonata - een product dat niet helemaal op Europese leest was geschoeid. Op het Autosalon van Genève komt daarin verandering met de fonkelnieuwe i40. Die is weliswaar gebaseerd op het platform van de nieuwe generatie Sonata - het Europese R&D-centrum van de constructeur in het Duitse Rüsselsheim heeft er grondig aan gesleuteld en zowel de vormgeving als de motoren zijn specifiek voor de Europese consument. Voor het eerst komt Hyundai ook met een break-versie van z'n grote middenklasser. Sterker nog, die zal als eerste verkrijgbaar zijn. En Hyundai is ambitieus. Het wil er het eerste jaar al 60.000 stuks van verkopen. Dat is vergelijkbaar met het volume van de functionele variant van de Toyota Avensis. De helft van de verkopen in het segment wordt gerealiseerd door break-versies.

De i40 meet 4,7m en wordt vanaf juni 2011 in de catalogus opgenomen. In gans Europa wordt de aankoop je gemakkelijker gemaakt door een waarborg van 5 jaar zonder kilometerbeperking. Een riante wielbasis van 2,77m moet garant staan voor plaatsaanbod dat bij de beste in het segment is. De hoofdruimte vooraan bedraagt meer dan 1m, de schouderruimte is 1,45m en de beenruimte 1,17m. In de koffer past minstens 553l. Vanzelfsprekend kan de achterbank plat. In dat geval zwelt de laadcapaciteit tot maximaal 1.719l.

Vier motoren komen in de aanbieding. Er zijn even veel benzine- als dieselkrachtbronnen met minimaal 115 en maximaal 177pk. Driekwart van alle auto's in het segment gaat (in Europa) over de toonbank met een zelfontbrander onder de kap. De Koreanen gaan er dan ook van uit dat de 1.7l diesel met 136pk de populairste wordt. Dezelfde eenheid bestaat echter ook met 115pk en wordt gecombineerd met een start/stop-systeem dat helpt om het verbruik te reduceren tot 4,3l/100km (113gr/km CO2-uitstoot).

De Koreanen doen hun best om de i40 met de laatste snufjes uit te rusten. En dan hebben we het niet over de standaard LED-dagrijlichten en Xenon koplampen, maar eerder over comfortitems als een verwarmbaar stuurwiel, geventileerde zetels, verwarmbare zetels (ook achteraan) en een automatische parkeerfunctie. De veiligheidsvoorzieningen omvatten tot 9 (!) airbags, ABS, stabiliteitscontrole en noodremhulp. Je ziet dat Hyundai mikt op een 5-sterren EuroNCAP-notering.