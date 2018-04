Ford Focus en Fiesta nog CO2-vriendelijker

Door: BV

Econetic, dat kleeft er op de kofferklep van zowel de zuinigste Fiesta als de meest spaarzame Focus. En beide modellen doen dat nu nog een tikkeltje beter dan voorheen.

De nieuwe generatie Focus Econetic krijgt een 1.6l dieselmotor met 105pk. Die tikt af op een verbruik van 3,4l/100km of een CO2-uitstoot van 89gr/km. Dat komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Het is te danken aan een geoptimaliseerde aerodynamica (met een grille die zich sluit als koellucht niet noodzakelijk is), lage weerstand, andere banden, een start/stopsysteem...

In de Fiesta Econetic levert dezelfde motor 95pk. Het verbruik is er nog net iets scherper - 3,3l/100km. Dat komt overeen met een CO2-afgifte van 87gr/km.