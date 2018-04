Jaguar C-X16 is coole jongen

Door: BV

Deze C-X16 is Jaguar visie op een sportwagen voor de 21ste eeuw. In alles geeft de C-X16 het gevoel nu al dichtbij zijn productiestadium te zijn. Neem bijvoorbeeld de hybrideaandrijflijn. Jaguar zegt daarover dat de C-X16 het boegbeeld is om Jaguar's duurzame aandrijftechnieken te ontwikkelen en te produceren. En ook qua techniek lijkt het geen grote drempel voor de toekomst. In het vooronder ligt een doorontwikkelde 3.0 liter Supercharged V6 die vermogen van 380pk en koppel van 450Nm op de achterwielen overbrengt. Voor de overbrenging wordt een achttrapsautomaat gebruikt.

Als ondersteuning voor de brandstofmotor is er een elektromotor die 95pk en 235Nm extra kan leveren. Na een druk op de ‘push-to-pass' knop kan hiermee supersnel een inhaalactie worden gerealiseerd. Zo snel zelfs dat Jaguar een 80 - 120 km/h tijd in 2,1(!) seconden noemt. Maar de elektromotor kan meer. Hij kan de C-X16 ook continue van een extra zetje in de rug voorzien en bovendien tot 80km/u volledig elektrisch voortbewegen. Voor een sportauto die van 0-100 km/u sprint in 4,4 seconden en een topsnelheid van 300km/h neer weet te zetten is een verbruik van 6,9l/100km best keurig. De overeenkomstige CO2-uitstoot bedraagt 165gr/km.

De bestuurder mag plaats nemen in de sportkuipen die gemaakt zijn uit carbon fibre en composiet. Inspiratie voor het interieurdesign haalde Jaguar uit de luchtvaart. Kijk maar eens naar de joystickachtige versnellingshendel en de klassieke tuimelschakelaars.

De Jaguar C-X16 zal als dé grote ster van Jaguar schitteren op de IAA in Frankfurt. Maar dat is lang niet alles. Jaguar rept er met geen woord over, maar deze C-X16 is een voorbode van de Jaguar ‘XE' die al over twee jaar op de markt komt.