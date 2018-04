Jaguar C-X16 heeft het op Porsche Boxster gemunt

Door: BV

Jaguar zal op het Autosalon van Frankfurt de C-X16 voorstellen - een klein broertje voor de XK. De productieversie ervan hoort in 2013 in de catalogus te staan.

De C-X16 is van de hand van designdirecteur Ian Callum dat eerder ook al de XJ, XF en XK afleverde. Het model rust op het ingekorte onderstel van de volgende generatie XK. Voor details is het natuurlijk nog veel te vroeg, maar je mag er alvast op rekenen dat het model met zowel atmosferische als geblazen zescilinders leverbaar wordt. Zelfs een diesel is niet uitgesloten.