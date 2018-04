Driedeurs Kia Rio is feit

Door: BV

Kia had nooit eerder een driedeursversie van de Rio. En toch is dit geen verrassend nieuws. Het merk heeft er nooit een geheim van gemaakt dat de driedeurs er ditmaal wel zou komen. En nu weten we hoe die eruit ziet.

Met de Rio hebben we inmiddels uitgebreid kennis kunnen maken. Het bedrijf beloofde voor de driedeurs een nog dynamischer profiel. Dat valt al bij al nogal meer, al zorgen de grotere voordeuren natuurlijk voor een sportiever uiterlijk.

Het motorenpalet wordt identiek aan dat van de vijfdeurs. Er is een 1.2l benzinemotor met 85pk, een 1.4 met 109pk, de piepkleine 1.1 CRDi diesel met 75pk en een 1.4 CRDi die 90pk onttrekt aan de oliehoudende brandstof. En natuurlijk debuteert het nieuwe model op het Autosalon van Frankfurt.