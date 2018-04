Toyota Avensis oogt frisser, is zuiniger

Door: BV

Toyota heeft de Avensis aan een verjongingskuur onderworpen en het resultaat debuteert vandaag op het Autosalon van Frankfurt.

De designers zijn op zoek gegaan naar een meer geraffineerd, krachtig uiterlijk, voor de Japanse middenklasser; Dat betekent aan de buitenzijde vooral dat er smallere koplampen zijn, dat de grille is hertekend en dat de voorbumper een meer expressieve vormgeving kreeg. Ook aan de achterzijde is de bumper nieuw ontworpen. En omdat geen facelift compleet is zonder - er zijn nieuwe kleurtjes en andere velgen en wieldoppen.

Het dashboard is vernieuwd om mooier te ogen en aangenamer aan te voelen, de middenconsole is herzien en de centrale ventilatieroosters zijn gewijzigd. De bekleding werd in het hele gamma opgewaardeerd en dat stof en leder herzien zijn spreekt voor zich. In de uitrusting wordt het nieuwe Toyota Touch & Go Plus geïntroduceerd. Dat kennen we al uit onder meer de Yaris en de Verso S. Het is in essentie een multimedia- en navigatiesysteem met aanraakscherm.

De 124pk sterke 2.0l D-4D turbodieselmotor werd ingrijpend vernieuwd. Aanpassingen aan de verbrandingskamer en een nieuwe turbo zijn slechts een deel van de verbeteringen. Het resultaat is dat de trekkracht zich gunstiger ontplooid en dat de uitstoot met 15% daalde van 139 tot slechts 119gr/km. Het gamma bestaat daarnaast ook nog uit een 2.2 D-4D met 150pk en twee benzines - een 1.6 met 132pk en een 1.8 met 147pk.