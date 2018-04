1.0 driecilinder voor Ford Focus

Door: BV

Vanaf volgend jaar is de Ford Focus leverbaar met een één liter krachtbron. Daarmee lijkt de downsizing-trend in het segment een nieuwe stap te hebben gezet. Ook de B-Max en C-Max profiteren op termijn van de nieuwe driecilinder.

In tijden dat een bus melk al gauw anderhalve liter groot is, gaat Ford terug naar de basis. De nieuwe Focus krijgt volgend jaar immers een nieuwe driecilinder turbomotor met exact 1 liter inhoud. De centrale wordt leverbaar in twee smaken. Een reguliere variant met 100pk en een extra pittige versie met 120pk. De blokjes worden respectievelijk aan een handgeschakelde vijf- en zesbak gekoppeld en zijn volgens het Amerikaanse bedrijf uitermate soepel. Zo ontwikkelt de krachtigste variant een koppel van 170Nm tussen 1.300 en 4.500 toeren per minuut. Ford denkt dat de CO2-uitstoot niet eens 120gr/km zal bedragen. Een waarde die overigens ook op rekening van het Ford Auto-Start-Stop, de Active Grille Shutter en Ford Smart Regenerative Charging staat en niet alleen te danken is aan de kleine cilinderinhoud.

De nieuwe krachtbron wordt begin volgend jaar al leverbaar. In Europa althans. De VS, China en de andere markten moeten nog wat langer geduld hebben.