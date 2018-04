Ook Audi RS5 in het nieuw

Door: BV

Eigenlijk is de Audi RS5 nog maar net op de markt. Maar de A5 en S5 zijn al aan een facelift onderworpen. Audi stelde de aankondiging van de aanpassingen aan de RS5 nog even uit, maar natuurlijk wordt ook die versie aangepast voor het nieuwe modeljaar. De voornaamste wijzigingen zijn bekend, en wel vernieuwde koplamp- en achterlichtunits en een grille uitgevoerd antraciet grijs. Ook de bumpers zijn strakker getrokken. In het interieur is het sportstuur en de versnellingspook nieuw en jawel, er is een startknop.

Gezien de nog jonge leeftijd van de RS5 blijven technische aanpassingen achterwege. Dat betekent dat een 4.2 liter grote V8 met 450pk voor de aandrijving zorgt. Het motorblok levert een koppel van 430Nm en dat bezorgt de Audi een (begrensde) topsnelheid van 250km/h. De begrenzer op 280km/h kan ook, als je maar lang genoeg zaagt. De sprint van 0 naar 100 km/h raffelt de sportcoupé overigens in 4,6 seconden af.