Audi RS5: de cijfers

Door: BV

Afgelopen weekend had de RS5 zich al eigenhandig een weg naar het internet gebaand. Daarop heeft Audi nu maar besloten alle gegevens los te laten. Dat brengt een eind aan de specificaties over het motorvermogen.

Onder de kap zit een atmosferische achtcilinder met een slagvolume van 4,2l. Daaruit puurt Audi een respectabel vermogen van 450pk. De V8 is ook nog 430Nm sterk. Het vermogen wordt altijd via een S-Tronic (da's Audi-taal voor een gerobotiseerde versnellingsbak met dubbele koppeling) naar de vier wielen geleid. Quattro heeft een nieuw differentieel ontwikkeld. Het mechanische Torsen-exemplaar wordt vervangen door een elektronisch gestuurd exemplaar. Dat serveert in normale omstandigheden 40% van het vermogen aan de voorwielen. Maar de achtertrein kan als de omstandigheden daarom vragen tot 85% van de trekkracht voorgeschoteld krijgen. De achtertrein kan optioneel nog uitgerust worden met een actief differentieel dat in de bochten meer vermogen naar het buitenste wiel stuurt.

Wie de RS5 de sporen geeft rijdt na 4,6 seconden 100km/u. Audi klopt zichzelf op de borst omdat het het gewicht wist te beperken tot 1.7 ton. De topsnelheid is begrensd op 250km/u maar wie echt wil kan die grens met 30km/u laten opschuiven. Het verbruiksgemiddelde bedraagt 10,8l/100km.