Volvo Concept You

Door: BV

Volvo werkt z'n toekomstvisie almaar verder uit. Deze You is de opvolger van de Universe Concept Car die eerder dit jaar in Shanghai in première ging. De meest opvallende stijlwijziging is de koetswerkvorm. De You heeft nog steeds riante afmetingen, maar ditmaal loopt de daklijn door tot aan de achterlichten. Zoals bij de Audi A7, zeg maar. De You is uitgevoerd in een lichtblauwe lak met een vloeibaar metaaleffect van verffabrikant DuPont. Het dynamische silhouet van de auto wordt nog benadrukt door de grote 21-duims velgen. De grille oog klassieker dan bij de Universe. Voor het design stonden de werken van het wereldberoemde Deense designhuis Georg Jensen model. Net als voor de koplampen en de talrijke details overigens.

In het interieur koos Volvo voor klassieke vormen en klassevolle materialen. Velours, leder en zelfs stoffen die doorgaans worden gebruikt voor de betere maatpakken. Maar op vlak van technologie slaat het bedrijf een meer radicale weg in. De Concept You maakt hoofdzakelijk gebruik van touchpads voor de bediening. Op die manier kan het aantal knoppen gevoelig verminderd worden. Een head-up-display projecteert informatie tegen de voorruit en zowel in de middenconsole als tussen de individuele achterzetels zit een aanraakgevoelig scherm. Het interieur is onderverdeeld in twee zones. Vooraan is alles op de bestuurder gericht en daar overheersen donkere tinten. Achteraan is de sfeer ontspannen en is de aankleding licht.

Onderhuids is de You behoorlijk revolutionair. De studie staat op een nieuwe, modulaire bodemplaat. Die zou zo flexibel zijn dat Volvo in theorie al z'n modellen op deze architectuur kan baseren. Dat zou ook meteen als gevolg hebben dat alle verschillende producten probleemloos door elkaar op dezelfde montageband gebouwd kunnen worden. In de toekomst krijgt geen enkele Volvo nog meer dan 4 cilinders. Dat staat nu al als een paal boven water. De centrale die in de You ligt vormt de basis voor de volgende motorevolutie van het Zweedse merk. Elke cilinder krijgt een halve liter slagvolume. In eerste instantie komen er viercilinders, later zijn driecilindermotoren op dezelfde basis niet uitgesloten. Volvo wil dat de ingenieurs zich kunnen concentreren op het vermogen dat ze opwekken, niet op de manier waarop ze gemonteerd moeten worden. Op deze manier kunnen de motoren voor het ganse gamma gestandaardiseerd worden. Dat zou leiden tot meer efficiëntie. In de You wordt de viercilinder motor gecombineerd met een achttrapsautomaat en een KERS-systeem dat kinetische energie recupereert. De combinatie voldoet nu al aan de uitstootnormen die in 2017 van kracht worden.

De You weegt gevoelig minder dan een auto met die afmetingen nu op de weegschaal zet. De besparing bedraagt meer dan 150kg. Om dat te realiseren maakte Volvo veelvuldig gebruik van staal met een hoge treksterkte en worden de portieren, de hele voorste structuur en delen van het chassis uit aluminium vervaardigd.