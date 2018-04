SsangYong XIV kruist Evoque met Soul

Door: BV

De XIV-1 concept is een voorbeeld van SsangYong's kunnen op het gebied van design en technologie. Het product lijkt wel een kruising van de Range Rover Evoque met de Kia Soul. De naam XIV-1 is afgeleid van ‘eXciting user Interface Vehicle' en benadrukt de focus op de interactie met de bestuurder en passagiers. De XIV-1 is meer dan een stijlstudie. Het is de conceptversie van SsangYongs hoogwaardige CUV, die verder zal worden uitgewerkt tot een nieuw seriemodel in het gamma van de Koreaanse constructeur.

Met zijn doorlopende glasoppervlakken heeft het koetswerkdesign van de XIV-1 de perfecte proporties voor een compacte B-segment SUV. Tenminste, dat vind het merk zelf. De voorpartij van de XIV-1 sluit aan bij de stijlelementen die de nieuwe SsangYong Korando cross-over een robuuste en esthetische look hebben gegeven. Tegengesteld openzwaaiende deuren geven toegang tot het interieur van de concept car en elimineren de noodzaak van B-stijlen. Leuk maar het is weinig waarschijnlijk dat die het productiestadium zullen halen

Aan de binnenzijde kunnen de passagiers de stoelen vrij bewegen en omdraaien om de interieurlay-out af te stemmen op hun specifieke behoeften. Elk van de vier stoelen van de conceptauto laat zich 360 graden draaien en naar voren of achteren schuiven.

SsangYong oppert dat de XIV-1 de beschikking krijgt over twee compacte motoren. Eén op benzine, één op diesel en beiden met een inhoud van 1.6l. Voor de transmissie zullen de toekomstige keuzemogelijkheden bestaan uit een automaat met zes verhoudingen of een manuele versie met hetzelfde aantal verhoudingen.