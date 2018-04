Live op de IAA: Ferrari 458 Spider

Door: BV

Ferrari presenteert op het Autosalon van Frankfurt de dakloze versie van de 458 Italia. Die ruilt de verwijzing naar z'n land van oorsprong in de benaming in voor "Spider", maar behoudt de atmosferische, direct ingespoten 4,5l V8 met 570pk en 540Nm trekkracht. Mede dankzij een F1-stijl versnellingsbak met dubbele koppeling en zeven versnellingen haalt die auto een top van meer dan 320km/u en kan hij in niet eens 3,5 tellen naar 100km/u sprinten.

In tegenstelling tot z'n voorganger met een canvas wegklapdak, heeft deze Spider een uit aluminium vervaardigde hardtop. Het dakpaneel plooit in twee panelen achterover de koffer in (in de fotospecial kan je die actie in detail bekijken). Dat duurt amper 14 tellen.