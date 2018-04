Live op de IAA: Citroën Tubik

Door: BV

Als de ingenieurs van Citroën hun ideeën bundelen voor een Concept car is het resultaat gegarandeerd origineel. En de Tubik valt overduidelijk in dezelfde categorie. Het lijnenspel van deze negenzitter is geïnspireerd door de beroemde TUB uit de jaren vijftig, voor de aandrijving zorgt een hybridekrachtbron en de Fransen hebben hun onnavolgbare Hydractive III ophanging uit de kast gehaald om comfort en weggedrag naadloos aan elkaar te lijmen.

Het interieur is opgevat als een cocon in lounge-stijl, met een waaier aan configuratiemogelijkheden. Van een conventionele bankopstelling tot een open leefruimte. De bestuurder heeft wel recht op een unieke bestuurderspost, met een lederen stoel waarin sensoren hem automatisch herkennen. Hij krijgt alle rijinformatie via een scherm in het stuurwiel en een head-up-display.