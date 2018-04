Saab mag reorganiseren

Door: BV

Victor Muller en de zijnen zijn weer door het oog van de naald gekropen in de zoveelste veldslag om de voortzetting van het merk Saab. Terwijl nagenoeg alle vakbonden bij het merk een verzoek hadden ingediend om de constructeur failliet te laten verklaren, heeft het bedrijf van de Zweedse rechtbank nu toch goedkeuring gekregen voor een vrijwillige reorganisatie. Terwijl het bedrijf reorganiseert geniet het bescherming tegen de schuldeisers. De rechtbank in het Zweedse Vänersborg had dat verzoek eerder afgewezen maar het Hof van Beroep in Göteborg ziet nog steeds overlevingskansen voor het merk.

Saab wil z'n kostenstructuur (nog maar eens) verlagen en hoopt op een goedkeuring van de Chinese overheid voor twee reeds getekende overeenkomsten die het merk voldoende financiële ademruimte zouden moeten geven voor een herstart van de productie. Het is al van voor de zomer geleden dat Saab nog een auto bouwde.