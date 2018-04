Vakbonden vragen faillissement Saab

Door: BV

Het is weer tijd voor een update in de Saab-soap. De afleveringen volgen elkaar daarin steeds sneller op - een teken dat de strop rond de hals van het Zweedse merk almaar strakker gaat zitten.

Terwijl de Saab-werknemers nog steeds wachten op hun loon van augustus, kondigde Saab afgelopen week aan over te gaan tot een vrijwillige reorganisatie. Dat is een procedure die het bedrijf bescherming tegen de schuldeisers zou verlenen. Maar de Zweedse rechtbank zag onvoldoende argumenten om het toe te staan. Sterker nog, het verdacht het bedrijf ervan misbruik te willen plegen van de voorziening om de periode te overbruggen tot twee Chinese investeerders (Pang Da en Youngman) € 245 miljoen in het merk zouden kunnen injecteren. Saab-baas Victor Muller verkocht die deals al enkele malen als ‘voldongen', maar de verschillende overheden moeten nog steeds hun goedkeuring geven en daarvoor zijn geen garanties.

Eerder vandaag gaf Saab aan een overeenkomst te hebben gesloten voor de verkoop van een licentie op het Phoenix-platform (waarop de volgende Saab 9-3 gebaseerd zou zijn) voor € 70 miljoen. Aan het einde van de constructie vinden we alweer het Chinese Youngman. Dat mag als bovenstaande investering van € 245 miljoen goedgekeurd wordt, overigens de integrale kostprijs van de licentie aftrekken van het aan Saab te betalen bedrag. Dat betekent in essentie dat het bedrijf dan gratis de rechten erop verwerft. En alweer verkondigt Victor Muller dat de overeenkomst in kannen en kruiken is, terwijl ook hier verschillende instanties hun fiat nog moeten geven.

Voor drie Zweedse vakbonden was de maat vandaag alvast vol. Die hebben een faillissementsaanvraag ingediend bij de gevoegde rechtbank. Een uitspraak daarover kan enkele weken aanslepen en intussen heeft Saab beroep aangetekend tegen de afwijzing van de vrijwillige reorganisatie. Het is nu dus een juridische race.