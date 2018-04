Niet toevallig 666 stuks van Clio RS Ange & Demon

Door: BV

Renault speelt goed en slecht tegen elkaar uit in een nieuwe speciale editie van de Clio RS. Het model heet dan ook Ange & Démon de fabriek van Renault Sport in het Franse Dieppe zal er exact 666 stuks van bouwen. Elke eigenaar van één van de Duivelse 200pk sterke Clio's krijgt de keuze uit drie matte kleuren; licht- en dondergrijs en rood.

Bij alle exemplaren wordt de koetswerkkleur gecombineerd met een glanzend zwarte afwerking van het dak, de bovenzijde van de kofferklep, de achterspoiler en achterdiffuser, F1-stijl voorbumper, deurhendels en spiegelhuizen. Hetzelfde geldt voor de wielen en voor wie de achttienduimers bekend voorkomen - dat kan, ze zaten ook al op de Megane R26.R.

Het lederen interieur wordt gecomplimenteerd door sierelementen in zinkgrijs en omdat je gewoon geen speciale reeks kan maken zonder, is er een genummerd typeplaatje en vind je her en der speciale logo's. Technisch is de Ange & Démon identiek aan eender welke andere Clio RS.