En hier is Seats kleintje: de Mii

Door: BV

De VW Up en Skoda Citigo hebben we al achter de kiezen. En nu is het aan de Spaanse dochteronderneming van de autogigant om z'n kleine stadsvariant voor te stellen. Net als bij de twee eerder genoemde modellen zit het verschil in de naam en details aan de snoet en de achtersteven van de supermini.

De voornaamste gegevens kennen we nu wel. Het geheel is 3,65m lang, 1,64m breed en rust op een wielbasis van 2,42m. Er is plaats voor 251l bagage en vier inzittenden of half zo veel personen en 951l lading. Seat zal twee uitrustingsversies en net zo veel motoren aanbieden. Dat zijn in eerste instantie twee varianten van dezelfde 1.0l benzine; met 60 en 75pk, gepuurd uit drie cilinders. De eerste haalt 160km/u, de tweede 171 en het verbruiksgemiddelde bedraagt respectievelijke 4,5 en 4,7l/100km. Er komt ook hier een Ecomotive variant die (hoofdzakelijk) dankzij een start/stopsysteem 4,2l verbruik en dus slechts 97gr/CO2/km de atmosfeer in blaast. Een afgeleide op aardgas zal zelfs maar 86 gram uitstoten.

De Mii verschijnt al in november in de Spaanse verkoopscatalogus. Bij ons is het model er vanaf de lente van 2012.