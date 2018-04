Citigo is Skodas eigen Up

Door: BV

Volkswagens knip en plak-strategie voor nieuwe modellen is bekend. Deze Citigo is dan ook geen verrassing - het is Skoda's versie van de kleine VW Up die eerder deze maand in wereldpremière ging op het Autosalon van Frankfurt. En reken er maar op dat ook Seat nog een variant in de mouw heeft zitten.

Skoda zegt dat ze de 3,65m lange, 1,65m brede en 1,48m hoge stadsrakker van een compleet eigen vormgeving hebben voorzien. Aan de cijfers verandert evenwel nagenoeg niets. Aan boord is nog steeds plaats voor vier inzittenden en 251l koffervolume of twee mensen en 951l bagage. Verder kreeg de Citigo wat andere accenten in de grille en de koplampen, om te benadrukken dat het weldegelijk om een Skoda gaat. Toch blijft de gelijkenis treffend met de donorwagen. De Citigo zal verkrijgbaar zijn met drie of vijf deuren, en gaat de deur uit met tal van veiligheidssnufjes die (nog) niet gebruikelijk zijn in dit segment, zoals het City Safe Drive, wat moet toelaten om de wagen automatisch (tot 30km/u) tot stilstand te brengen wanneer de ingebouwde laser een nakende botsing detecteert.

Van zelfontbranders wordt nog niet gesproken, maar de Citigo krijgt natuurlijk wel enkele nieuwe krachtbronnen in het vooronder. Het gaat om twee 1.0 driecilinder benzinemotoren, met respectievelijk 60pk en 75pk. De CO2 uitstoot van beide rakkers bedraagt 105 respectievelijk 108gr/km, maar Greentec versies zullen worden aangeboden met een nog lagere uitstoot, te zeggen 97 en 99gr/km. Prijzen zijn nog niet bekend, maar de Citigo wordt allicht goedkoper dan de Up.