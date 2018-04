Chevrolet Camaro regelrecht koopje

Door: BV

Chevrolet introduceert rond deze tijd de Camaro bij 20 geselecteerde dealers. Aan het model hangt een vanafprijs van € 38.500 voor de Coupé en € 43.500 voor de Cabrio. Dat is gemakkelijk € 10.000 minder dan een nieuw exemplaar tot op heden kostte via alternatieve importkanalen. En het gaat niet eens om de V6-instapmotor - de constructeur voert voorlopig alleen de 6,2l grote V8 in.

Die levert 432pk en 569Nm trekkracht voor een sprinttijd van 4,7 seconden en een topsnelheid (begrensd) van 250km/u. Wie € 2.000 bijlegt voor een zestrapsautomaat in plaats van een handbediende bak krijgt 405pk en 556Nm. Kwestie van ervoor te zorgen dat de tandwielen je na verloop van tijd niet om de oren vliegen. De sprinttijd boet er 2 tienden door in, maar de top blijft gehandhaafd.

Bijbetalen moet je onder meer voor metaalkleur (€ 800), een premium kleur (€ 1.000), striping (€ 500) of 20-duims velgen (€ 500).

En je kan je Camaro er ook laten uit zien als Bumblebee uit Transformers (ook te zien in dossier over legendarische autofilms). Dat kost je € 2.000.