Kennismaking: Chevrolet Camaro, Volt, Aveo diesel

Door: BV

Chevrolet viert in 2011 z'n honderste verjaardag. Op drie november om precies te zijn. Het is in elk geval niet zo dat het in 2005 in Europa gelanceerde merk zich verliest in het feestgedruis. Tegen het einde van het jaar heeft het merk in Europa geen enkel product in het aanbod staan dat meer dan twee jaar oud is. En deze herfst komt het model met nog maar eens drie nieuwigheden op de markt waarmee we hier voor het eerst kennismaken. Het zijn de Camaro, de Volt en de Aveo met kleine dieselmotor.

Onze facebook-fans hadden al in de gaten dat we dit weekend wat hadden met de Camaro. Dat model staat voor het jaareinde bij 20 geselecteerde Chevrolet-verdelers en wordt alleen aangeboden met een 6,2l V8. De zescilinder wordt niet eens de plas over gehaald. Je kan hem krijgen met een nogal robuust aanvoelende handbediende zesbak of een eerder lome automaat met even veel verzetten. Pluspunten zijn z'n prijs, een verrassend goed weggedrag (te danken aan een volledig onafhankelijke ophanging) en - bij de Coupé - een tot de verbeelding sprekende klank. De vanafprijs van amper € 38.500 heeft z'n weerslag op de materiaalkeuze. En op de negatieve zijde van de balans schrijven we ook nog het geluid van de Cabrio, het verbruik (meer dan 18l/100km tijdens onze testrit) en de onhandige afmetingen. Met een voetafdruk van 4,83 bij 1,91m kan je de Camaro niet zomaar overal kwijt. Snel nog even de prestaties: de Camaro haalt een begrensde top van 250km/u dankzij een vermogen van 426pk en 469Nm en sprint naar 96km/u (60Mph) in 4,9 tellen. Om de automaat te sparen heeft die versie overigens 400pk en 456Nm en duurt dezelfde oefening twee tienden langer.

De Chevrolet Volt hebben we reeds eerder zeer uitgebreid aan de tand gevoeld. Ons testverslag daarvan is hier te vinden en we hebben eveneens gedetailleerde items over de motoren, energiebeheer, transmissie en batterij in het archief. We stippen alleen even de aanpassingen voor de Europese markt aan. Daarmee zijn we snel rond, want er is er maar één die echt van belang is. De Volt heeft speciaal voor onze contreien een extra rijmodus bijgekregen. Die heet "hold" en dat slaat eigenlijk op de batterij. Het stelt je als bestuurder in staat om zelfs wanneer de batterij vol is, te starten met de benzinemotor als generator en de batterij te bewaren voor later. Handig wanneer je bijvoorbeeld een stad als Londen binnen wil, waar je het centrum alleen nog emissievrij mag aandoen.

De kleine Aveo wordt nu ook leverbaar met een kleine 1.3l diesel. Die levert 74pk of 95pk en bestaat met het hoogste van beide vermogens ook in een eco-versie die we net als de twee bovenstaande modellen in Zwitserland in de geboortestreek van oprichter Louis Chevrolet aan de tand voelden. Chevrolet komt er opvallend modern mee voor de dag. De eco-variant heeft een start/stop-systeem, banden met lage rolweerstand en een zesbak en laat er een gemiddeld verbruik van slechts 3,6l/100km mee optekenen. Dat komt overeen met een CO2-uitstoot van 95gr/km en dat betekent dat je voorlopig ook nog een ecobonus in de wacht sleept. Officieel tenminste, want onze gezapige rijstijl kostte 5,7l/100km. De prijs blijft ook hier een sterk punt. De Aveo Eco is er al vanaf € 13.899.