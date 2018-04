Ultra Prestige voor Citroën DS3

Door: BV

Citroën België voegt een nieuwe gammatopper toe aan het aanbod van de DS3 (de sportieve DS3 Racing nagelaten). Die heet Ultra Prestige, was voor het eerst te zien op het Autosalon van Frankfurt, en tilt de trendy fransoos op vlak van afwerking en uitrusting nog maar eens een trap hoger. Dat mag ook wel, want de variant met 150pk sterke 1.6l turbomotor kost € 25.170 en de 110pk sterke dieselvariant wisselt pas van eigenaar voor € 26.430.

Aan de buitenzijde is het model herkenbaar aan een specifieke daksticker, 17" gediamanteerde velgen met een zwart gekleurd wielcentrum en koplampen met een zwarte sierstrook. Aan de binnenzijde zitten sportzetels met een unieke lederbekleding die overgaat van een lichte naar een donkere tint. De deurgrepen zijn in chroom, de boordplank is met glanzend zwart en leder afgewerkt en een GPS is ook standaard. Citroën biedt zeven verschillende kleurencombinaties aan.