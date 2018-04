Nissan Leaf: het leven zoals het is

Door: BV

Wie Auto55.be op facebook volgt, wist het al. De redactie heeft de Nissan Leaf op test. Het uitgebreide testverslag van de Auto van het Jaar is in de maak, maar we kiezen er alvast voor één onderwerp verder toe te lichten dan het testverslag mogelijk maakt: de actieradius.

Nissan geeft aan dat de Leaf met een volle batterijlading zo'n 160km ver kan geraken. En dat zulks ruimschoots voldoet aan de pendeleisen van een gemiddelde verbruiker. Maar natuurlijk is de exacte autonomie afhankelijk van het weggedrag van de bestuurder en de exacte rijomstandigheden. Zo kost een intensief gebruik van de (elektrische) klimaatregeling je extra energie. En omdat de Leaf niet over een variabele overbrenging beschikt, moet de elektromotor bij 100km/u 10x zo snel draaien als bij 10km/u. Hoog tijd dus voor een praktische test.

Tussen de Auto55-thuisbasis en de parking van de luchthaven van Zaventem liggen heel exact 48 kilometers. En omdat we de principes van het ecorijden al van voor de aanvang consequent hebben toegepast, voorspelt de Leaf dat we met een volle batterijlading 178km ver zullen geraken. We rijden de afstand naar de luchthaven ongeveer de helft over secundaire wegen en de helft over de autostrade. We houden het gaspedaal in de gaten, laten de klimaatcontrole uitstaan en worden daarom beloond met anderhalf boompje. Ecorijden wordt in de Leaf immers beloond met takjes van een boom, die je steeds verder uitbouwt. Op de secundaire wegen loopt de afbouw van de autonomie min of meer normaal, maar op de autostrade dondert de kilometerreserve op het dashboard angstvallig snel weg. Uiteindelijk parkeren we de Leaf in Zaventem (dat natuurlijk geen oplaadpunt heeft) met amper 87km autonomie volgens de boordplank. 120km/u rijden op de terugweg lijkt dan ook onvoorzichtig.

Eén dag later beperken we ons op de terugweg tot een snelheid van 100km/u en zijn we nog meer alert op onnodige vertraging en/of acceleratie. De Leaf weet dat duidelijk te appreciëren en beloond ons met drie boompjes die troost bieden. De kilometers tikken initieel wat trager weg dan op de heenweg, maar de Leaf soupeert op de 56km lange route (omwille van een omleiding) niettemin 74 kilometers autonomie op. We parkeren met amper 13 kilometer op de teller en de aanmaning van de Leaf om een stopcontact op te zoeken.

Uiteraard berekend Nissan het verbruik van de Leaf volgens de heersende norm. En net als bij het verbruiksgemiddelde bij conventionele verbrandingsmotoren, levert dat een optimistisch beeld op. Het grootste verschil zit echter in het verbruikspatroon. De Leaf is bij lage snelheden merkbaar efficiënter dan een conventionele wagen, terwijl hoge snelheden buiten verhouding veel energie vergen. Overweeg je de Leaf, dan analyseer je dus best voor welk type verplaatsing je hem gebruikt.