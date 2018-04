Nissan Leaf is Auto van het Jaar 2011

Door: BV

De Nissan Leaf is de Auto van het Jaar 2011. Dat hebben 57 journalisten uit 23 Europese landen beslist. De Leaf haalde een score van 257 punten. Daarmee blijft hij nipt voor op de Alfa Romeo Giulietta die 248 punten scoorde. De Opel Meriva eindigde derde met 244 punten. Van de rest van de 7 finalisten (uit een totaal van meer dan 40 kandidaten) scoorde de Ford (Grand) C-Max het best met 224 punten. De C3/DS3-combo van Citroën haalde 175 punten, de Volvo S60/V60 tikte af met 145 stuks en de Dacia Duster, die al verbaasde door de eerste ronde te overleven, is hier de hekkensluiter met 132 punten.

Het is (vanzelfsprekend) de eerste keer in de 47-jarige geschiedenis van de verkiezing dat een elektro-auto het pleit wint. Nissan schoot de hoofdvogel wel al eerder af, in 1993 met de Micra.

De Leaf heeft een 110pk en 280Nm sterke elektromotor aan boord, haalt een topsnelheid van 145km/u en hoort met een volle batterij 175km ver te raken.