Bentley heeft ook wat met Apple

Door: BV

Bentley doet z'n best om het stoffige imago waar het een decennium geleden nog mee worstelde af te schudden. Geen pijp, ruitjestrui of ribbroek meer. Maar om dat nogmaals ze bewijzen hebben ze een bezoek gebracht aan de Apple Store. Met een Mulsanne.

In de Bentley Mulsanne Executive Interior Concept is het interieur volledig ingericht ten gunste van multimediatoepassingen. De glanzend gelakte houten picknicktafeltjes beschikken over internetaansluiting en er is uiteraard Bluetooth aan boord. Met een simpele druk op de knop komt de ganse wereld deze Mulsanne binnen.

Meerdere schermen (die in het dak is 15.6 inch groot) en laptops geven de informatie weer of bieden entertainment. Je kan bijvoordeeld een film of concert afspelen. In HD natuurlijk. De meeste goodies zijn afkomstig van Apple (iPad, iPod, toetsenbord), maar Bentley heeft tevens een beroep gedaan op haar eigen Bentley Lifestyle Collection. Een exclusieve Bentley Tibaldi pen is er voor de zakenman die nog zelf schrijft.