Officieel: Nieuwe grote Bentley Mulsanne

Door: BV

Op het Pebble Beach Concours D'Elegance aan de zonnige Californische kust, heeft Bentley z'n nieuwe vlaggenschip voorgesteld. Voor het nieuwe model was eerder al een paar keer geplaagd, zonder details vrij te geven. Nu weten we niet alleen hoe het model er uit ziet, maar kennen we op z'n minst de naam.

De grote Bentley wordt Mulsanne gedoopt - een naam die het prestigieuze merk ook eerder al voor creaties gebruikte. Het lijnenspel is, als we onze eigen Dirk van Braeckel aan het hoofd van Bentley's designafdeling mogen geloven, geïnspireerd op de Bentley 8-litre die al in 1930 het levenslicht zag.

Bentley maakt gewag van een nieuw en uniek platform, maar de lichtgewicht spaceframe-constructie zal wellicht grotendeels gebaseerd zijn op die van de volgende Audi A8. Dat betekent dat het vlaggenschip ondanks z'n imposante afmetingen wellicht minder zwaar wordt dan z'n voorganger. Het bedrijf stapt ook af van achterwielaandrijving. Net als de Continental wordt de Mulsanne permanent op de vier wielen aangedreven. Onder zit immer een V8 met de symbolische cilinderinhoud van 6,75l. Tenminste, dat wordt verwacht want ook die details houdt Bentley nog even achter de hand. Over een maand weten we meer - dan heeft de überlimousine z'n salondoop in Frankfurt.