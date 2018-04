Range Rover Evoque sneller snel dan gedacht

Door: BV

De Range Rover Evoque staat niet eens een maand bij de dealer of Land Rover denkt al aan gamma-uitbreiding. En welk richting zou dat met zo'n dik ogende SUV op kunnen gaan?

Helemaal juist. De Britten dromen nu al hardop van een snelle versie. Logisch want terwijl dat binnen de modellen die onder Land Rover-label verkocht worden taboe is, heeft Range Rover telkens een opgewerkte editie in de catalogus staan. Er prijkt dan ‘supercharged' op de kofferklep, wat een accurate weergave is van wat er onder de kap gebeurd. Bij de Range Rover en Range Rover Sport stuwt een compressor dan immers meer lucht in de cilinders. De Evoque krijgt die in elk geval niet. De ingenieurs mikken op 300pk uit de bestaande tweeliter turbomotor. Dat kan, en er rijden zelfs al prototypes rond, ook al is het groene licht voor de productie nog niet gegeven.

De actuele versie van die motor stuwt de Range Rover Evoque, met 241pk, reeds in 7,6 seconden naar 100km/u. Dat betekent dat een sprinttijd van minder dan 7 tellen het mikpunt is. Verwacht wordt dat de directie het product binnen de kortste tijd goedkeurt en dan is de snelle Evoque wellicht volgend jaar al op de markt.