Vettels Infiniti wordt realiteit

Door: BV

Vettel heeft een tweede wereldtitel en een concept car op z'n naam staan. De eerste is afgelopen weekend tijdens de Formule 1 GP van Japan aan het palmares toegevoegd. De tweede, gebaseerd op de Infiniti FX, stond vorige maand te blinken op het Autosalon van Frankfurt.

De concept was tot meer dan 400pk opgekitteld om de door Vettel persoonlijk geëiste topsnelheid van 300km/u voor de SUV mogelijk te maken. De kersverse dubbele wereldkampioen heeft zijn naam aan de concept gegeven, maar het zijn natuurlijk de ingenieurs van Infiniti die het waar hebben gemaakt. En zij zullen zich wellicht in de handen wrijven want Nissan Executive Vice President Andy Palmer heeft gezegd dat hij er ook echt komt. En als alles volgens plan verloopt krijgt Infiniti een aparte divisie voor de meest sportieve modellen. Zoals Mercedes AMG en BMW M heeft. Alleen de naam is nog niet beslist.