Dubbele koppeling voor de Alfa Romeo Giulietta

Door: TB

Alfa Romeo introduceert zijn Alfa TCT (Twin Clutch Technology) versnellingsbak in de Giulietta. Dit schakelwonder is een automaat met dubbele, droge koppeling die in vergelijking met een conventionele automaat een groter rijcomfort en sterkere sportieve sensaties moet bieden. Omdat de volgende versnelling steeds voorbereid wordt op de andere koppeling, zou er in de praktijk geen vermogensverlies meer mogen optreden bij het schakelen, wat op zich ook een pak sneller zou moeten gaan dan bij een gewone automaat. Naast een automatische schakelmodus uiteraard, laat de TCT versnellingsbak ook manueel schakelen toe. Dat gebeurt dan met bedieningsknoppen op de achterzijde van het stuur, of met de versnellingspook zelf. De bak werkt steeds samen met de stuurinrichting, de remmen, het gaspedaal, het systeem Alfa DNA, het Start/Stop-systeem, ABS, de motor en de hellingmeter.

De combinatie van een automaat met dubbele droge koppeling, met een start/stop systeem is een première van Alfa Romeo. De Giulietta met TCT versnellingsbak TCT is beschikbaar met de 1.4 TB MultiAir (163/170pk) benzinekrachtbron in het vooronder vanaf € 26.190. Het interessantst is wellicht de versie met de de 2.0 JTDM (163/170pk) dieselmotor vanaf € 27.990. Deze laatste versnelt in 7,9 seconden van 0 tot 100 km/u en verbruikt in de gemengde cyclus niet meer dan 4,5 l/100 km. Dat stemt overeen met een CO2-uitstoot van 119 gr/km (tegenover 124 gram met de handgeschakelde versnellingsbak).