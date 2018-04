Saab weer dichter bij de afgrond

Door: BV

Nu Saab van de Zweedse overheid bescherming tegen schuldeisers heeft gekregen, kijkt een curator mee over de schouders van Saab-baas Victor Muller. Die heeft natuurlijk al ruzie met de door de overheid aangestelde waakhond, maar intussen gingen de besprekingen met potentiële investeerders door. Natuurlijk lanceert het Zweedse merk daarover om de haverklap verklaringen. Die bleken in het verleden echter niet altijd even accuraat te zijn.

Nu heeft één van de gesprekspartners van Saab, het Chinese Pang Da, zelf een verklaring verspreid. Daarin laat voorzitter Pang Quingha weten dat de eerder gemaakte akkoorden tussen Saab en zijn merk niet langer geldig is door het verzoek van die eerste om te reorganiseren. Pand Da zou samen het Chinese Youngman € 245 miljoen in Saab investeren. Saab heeft steeds gezegd dat de deal ter goedkeuring was voorgelegd aan de Chinese overheid, maar Pang Quingha zegt nu dat zijn bedrijf nog niet eens een aanvraag tot goedkeuring heeft ingediend. Of de Chinezen nu voor een prikje de technologie van Saab in huis halen, is niet duidelijk. Inmiddels liggen de fabrieken van de constructeur al zo'n half jaar stil.