Nieuwe BMW 3 aan de binnenkant

Door: BV

Eind deze week vind je alles over de nieuwe BMW 3-Reeks op deze site. Dan lost BMW alles over z'n kakelverse bestseller. Tot het zover is, kunnen we jullie alvast het nieuwe interieur van de Dreier voorschotelen, dat is door de mazen van het net geglipt.

Veel wijzer wordt je er niet van, maar in elk geval is wel zichtbaar dat de houten sierlijsten een stuk groter van formaat worden. En natuurlijk zal je daar ook ander materiaal voor kunnen kiezen. BMW monteert bovenaan de middenconsole ook weer een groter scherm. Dat staat net als bij de 6, 5, en nieuwe 1-Reeks niet langer onder een schaduwkap. Alle andere details zijn er over een paar dagen.