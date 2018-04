Ford wil Chinees submerk

Door: BV

China, dat is tegenwoordig de Heilige Graal voor automerken die hun volume willen opkrikken. Vandaag nog rolde het bericht binnen dat de afzet van Porsche er het afgelopen jaar met 86% was gestegen tot 19.000 voertuigen. Dat is één op vijf verkochte Porsches. Niet moeilijk dus dat nagenoeg elke autofabrikant er probeert voet aan wal te krijgen. Alleen is de Chinese wetgeving niet de meest liberale. Daarom is het voor grote autoconstructeurs nodig om een alliantie met een plaatselijke firma aan te gaan.

Honda, Nissan en VW zijn slechts enkele bedrijven die voor China reeds nieuwe merken uit de grond stampten. Nu heeft ook het Blauwe Ovaal z'n zinnen gezet op een Chinees merk. Ford zal samen met Mazda en de Chinese autobouwer Chang'an een joint venture oprichten. Hoe het Chinese merk zal heten is nog niet bekend.