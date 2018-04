Autoverkoop stijgt, maar niet in West-Europa

Door: BV

Hoe goed of slecht de Europese automarkten presteren, hangt af van welk cijfermateriaal je hanteert. Onderzoeksbureau JATO Dynamics hanteert de nieuw ingeschreven personenwagens (zoals ook Febiac in België doet voor de maandelijkse cijferupdates die je ook op Auto55.be vindt). Daaruit blijkt alvast dat de Europese sector tijdens de eerste negen maanden van dit jaar een schuchtere groei kent. Er werden 1,4% meer wagens ingeschreven dan tijdens dezelfde periode van 2010.

De winst is nagenoeg helemaal afkomstig van kleine, en Oost-Europese landen. Van de vijf grootste markten gaan er vier (Groot-Britannië, Frankrijk, Italië en Spanje) in de min, en kan alleen Duitsland een groei van betekenis (8,1%) laten optekenen.

VW bouwt z'n voorsprong als grootste Europese merk verder uit. Tijdens het derde kwartaal wist het z'n afzet met 15% te verhogen. Ook de andere Duitse merken doen het goed: Audi gaat 14,1%, BMW 6,3% en Mercedes 4,4% omhoog. Buiten de top 10 is de opmars van de Koreaanse merken het meest indrukwekkend. Kia gaat er 23,9% op vooruit, Hyundai 16,4%. Nissan is het best presterende Japanse merk met een winst van 18,7%. Toyota zit dan weer in de hoek waar er klappen vallen. Het bedrijf zag de vraag naar z'n producten met 13,5% dalen.