Nu ook te koop: Peugeot 508 Hybrid4

Door: BV

Na de 3008 en de avontuurlijke 508 RXH is de gewone 508 het volgende Hybrid4-model van Peugeot. De techniek blijft dezelfde: een 163pk sterke 2.0l HDi-diesel gekoppeld aan een 37pk sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft. De verbrandingsmotor neemt de voortrein voor rekening en dat maakt deze dieselhybrides vierwielaandrijvers. Het gezamenlijke vermogen bedraagt een ferme 200 pk.

Door de hybridefunctie lag de gemiddelde CO2-uitstoot van de Hybrid4 momenteel op een minimum van 99gr/km. Dat is voor de 3008. Het merk heeft het voor elkaar gekregen om er voor de 508 nog 4 grammetjes extra af te pitsen. Het verbruik over de gemengde cyclus is vastgesteld op 3,6l/100km en de CO2-uitstoot bedraagt 95gr/km. Dat alles voor € 38.030.

De 508 Hybrid4 komt in twee uitrustingsversies. De eerste beschikt over onder andere halflederen bekleding, head-up display, chroomlijsten rond de zijruiten, parkeerhulp achter, Peugeot Connect Nav en 17 duims velgen. Een versie voor de leasemarkt laat zich dan weer onderscheiden door een airco met vier temperatuurszones en xenonverlichting.