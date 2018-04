Peugeot 508 RXH is hybride met off-road-look

Door: BV

Peugeot introduceert een ´allroad´-versie van de 508 SW onder de naam 508 RXH. Behalve dat deze allroad-look een primeur vormt voor Peugeot schuilt ook onderhuids nieuws: het is namelijk een 508 hybride.

De Peugeot 3008 Hybrid4 was de eerste dieselhybride ter wereld, maar het zou zeker niet de enige blijven. Die belofte wordt nu ingelost met de introductie van de 508 RXH. Onder zijn offroad-achtige koetswerk gaat immers dezelfde Hybrid4-techniek schuil. Dat betekent dat een 2.0 liter HDi dieselmotor en een elektromotor samen voor 200pk en 450Nm zorgen. De elektromotor ligt achterin en drijft ook de achterwielen aan terwijl de dieselmotor de voorwielen voor rekening neemt. Een vierwielaandrijver dus. Het is overigens ook mogelijk geheel elektrisch te rijden. In dat geval is de RXH een zuivere achterwielaandrijver.

Peugeot claimt een verbruiksgemiddelde van 4,2l/100km. De CO2-uitstoot bedraagt slechts 109gr/km en daarmee komt de 508 RXH voorlopig nog in aanmerking voor een overheidskorting. De prestaties zijn nog niet bekend.

Met de 508 RXH springt Peugeot in op de trend van luxe auto´s met een offroad-uitstraling. Je kan deze RXH in dezelfde categorie parkeren als de Audi A4 Allroad of de Subaru Legacy Outback. Op de 508 RXH kreeg een gelijkaardig uitzicht met extra dikke bumpers, plastic opzetstukken op de spatborden en specifieke interieurdetails.

De Peugeot 508 RXH zal zijn werelddebuut beleven op de IAA in Frankfurt en staat in het voorjaar van 2012 bij de dealers.