Als de nieuwe Saab 9-3 er ooit komt...

... zou hij er wel eens zo kunnen uitzien. Een Zweedse krant heeft de hand kunnen leggen op deze afbeelding van de hand van Saab-ontwerper Jason Castriota . Het beeld is afkomstig van een productpresentatie die vertegenwoordigers van het merk gaven aan geïnteresseerde investeerders. Het is een duidelijke evolutie richting produceerbaarheid van de lijnen die te zien waren op de Phoenix Concept Car . Die werd in maart van dit jaar aan pers en publiek voorgesteld op het Autosalon van Genève. De kansen voor het model zijn gestegen sinds Saab afgelopen week een overname aankondigde door de Chinese autobouwers Youngman en Pang Da . Die overeenkomst moet echter nog door tal van instanties goedgekeurd worden. Eerder zijn reeds tal van akkoorden die door Saab als voldongen werden bestempeld op die hindernis stukgelopen.