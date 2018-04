42.464 nieuwe wagens in oktober

Door: BV

Afgelopen maand werden in ons land 42.462 nieuwe personenwagens ingeschreven. Dat cijfer is 2,54% lager dan in oktober van 2010. VW voert het klassement aan met 4.907 nieuwe wagens. Renault volgt met 4.589 stuks, Peugeot met 3.709 stuks, Citroën met 3.432 eenheden en Ford maakt de top vijf compleet met 2.690 exemplaren. Meer cijfertjes zie je in de tabel op onze Facebook-pagina.

De voorbije tien maanden werden in totaal al 483.008 nieuwe auto's ingeschreven, dat is een verhoging met 1,14% ten opzichte van de resultaten van de periode januari-oktober 2010.

Het segment van lichte bedrijfsvoertuigen bevestigt zijn goede gezondheid door de maand oktober af te sluiten met een stijging van 18,87%; dat brengt het gecumuleerde totaal op +17,21%. Eenzelfde vaststelling voor de voertuigen van meer dan 16 ton: +18,68% in oktober en +43,11% voor de voorbije 10 maanden van 2011. Deze cijfers compenseren de cijfers in het segment van bedrijfsvoertuigen tussen 3,5 en 16 ton, dat voor de voorbije maand een daling van -12,28% laat optekenen en voor het hele jaar een terugval met -5,71%.

Met 1.298 ingeschreven stuks in oktober toont de motormarkt een terugval met 12,53%. Het bilan voor de voorbije maanden samen blijft echter positief, met een toename van de markt met +1,27%. Een winst die overigens nagenoeg uitsluitend te danken is aan scooters.