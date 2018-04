Officieel: Opel Astra OPC

Door: TB

Sinds 1999 is het Opel Performance Center verantwoordelijk voor sportievere varianten van de Opel modellen. In navolging van Mercedes' AMG en BMW's M reeksen, wil de constructeur de passie voor Opel wat op laten laaien. Nadat eerder een Corsa OPC en een Insignia OPC op ons werden losgelaten, krijgt nu ook de in juni 2011 voorgestelde Opel Astra GTC een scherper kantje. In de zomer van 2012 komt de Astra OPC op de markt met een rechtstreeks ingespoten 2,0-liter turbobenzinemotor onder de fraai gevormde motorkap. De donorwagen was dan al geen misse verschijning, de OPC variant kan rekenen op een specifieke koetswerkset met speciaal ontworpen voor- en achterbumpers, zijschorten, een aerodynamische dakspoiler en twee uitlaatpijpen in een trapeziumvorm. Binnenin heeft de compacte sportwagen prestatiegerichte zetels, een afgeplat OPC sportstuur in leder en speciale instrumenten.

Het blijft gelukkig niet enkel bij oppervlakkige verfraaingswerken, want zowel het onderstel als de aandrijflijn werden onder handen genomen om de agressieve vlegel ook te bekken zoals hij eruit ziet. Met een vermogen van 280 pk en een maximumkoppel van 400 Nm is een topsnelheid van 250 km/u geen probleem en zal de sprint naar de honderd ook geen saaie bedoening zijn, maar cijfers zijn hieromtrend nog niet vrijgegeven. Het onderstel van de GTC, dat al kon pronken met een HiPerStrut-voorwielophanging, werd op de Nordschleife van het Nürburgringcircuit - waar anders? - verder geperfectioneerd door de OPC brigade. Naast een volledig adaptief chassiscontrolesysteem (FlexRide) kreeg de voortrekker ook een sperdifferentieel tussen de wielen, wat de hoeveelheid grip bij het uitkomen van een bocht een pak verhoogt. Stoppen doet de Astra OPC met Brembo's rondom.