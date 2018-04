Ford Fiesta ST als vijfdeurs

Door: BV

Ook dit is nog een concept, maar de Fiesta ST komt steeds dichterbij. Op het Autosalon van Los Angeles toont Ford de kleine krachtpatser nu in een versie met vijf deuren. Het recept, dat blijft natuurlijk gewoon hetzelfde.

Om het publiek warm te maken en te houden, lanceert Ford de jongste tijd het studiemodel na concept, na preproductiemodel en bij de ST wordt die strategie ook toegepast. De driedeurs ST was, als concept natuurlijk, al te zien op het Autosalon van Frankfurt.

Het design is dan ook geen verrassing meer. Voor het spoilerwerk is gekeken naar de Fiesta WRC en ook onder de kap is er enige gelijkenis met de rallyversie. Het vermogen is met 180pk weliswaar niet zo hoog als de auto die in de weekenden het WRC-parcours betreedt, maar de 1.6 liter turbomotor weet de Fiesta ST gemakkelijk een topsnelheid van 220km/u mee te geven. Het koppel bedraagt 240Nm en binnen zeven seconden bereikt het model 100km/u.

Volgend jaar gaat de ST in productie en wijzigingen verwachten we eigenlijk niet meer.