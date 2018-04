Subaru gaat aan de hybride

Door: BV

Subaru wordt geroemd om z'n boxermotoren. Die geven de meeste modellen van het merk een eigen karakter en staan door hun lage zwaartepunt aan de basis voor de zo vaak met lovende woorden omschreven rijeigenschappen. Maar voor hun zuinigheid zijn ze niet bekend. De jongste jaren hebben de Japanners echter al veel vooruitgang geboekt, en er wordt bij het merk nu ook gedacht aan een hybrideversie. Met een elektromotor die bij lage snelheden en over korte afstand het voertuig autonoom kan voortbewegen, met een CVT-automaat maar ook nog steeds met permanente vierwielaandrijving.

Over de hybridetechniek wordt nog niet zo veel gezegd, maar de appel valt wellicht niet zo ver van de boom van aandeelhouder Toyota. In elk geval zit er ook nog steeds een boxermotor tussen de voorwielen. Een 1.6l met turbo, om precies te zijn.

Subaru's nieuwe hybrideaandrijflijn is verpakt in een break met een lengte van 4,58 meter en een breedte van 1,84 meter. De hoogte van deze zogeheten Advanced Tourer Concept bedraagt 1,43 meter en gezien deze buitenmaten zou de auto in het C-segment te plaatsen zijn. Het studiemodel wordt eind deze maand onthuld op het Autosalon van Tokio.