Win een JBL MS2 Digital Sound Processor

Door: TB

Autovibes testte afgelopen week JBL's antwoord op slecht klinkende mp3 muziek in de wagen. Ons testexemplaar mag binnenkort zijn ding doen bij één gelukkige lezer. Inderdaad, het € 199 kostende kleinnood kan je op je eigenste Auto55 winnen* door simpelweg te antwoorden op de volgende twee vragen:

1) In ons Autovibes artikel beschrijven we de volledige werking van het toestel. Hoe heet de knop waarmee je kan schakelen tussen geluid dat bewerkt is door de MS-2 en onbewerkt geluid? (1 woord)

2) In ons Auto55 nieuwsitem verklappen we welke DC voeding je apart moet aanschaffen om de DSP ook thuis te kunnen gebruiken. Hoeveel Volt levert die adapter?

Post beide antwoorden op onze Facebook-fanpage onder de link naar dit item (en alleen onder de link naar dit item). Uit alle inzendingen trekken we op 15 november een willekeurige winnaar. Veel succes!

* Met uw deelname erkent u de autoriteit van Auto55 in het toewijzen van een winnaar.