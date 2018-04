Wie van de drie?

Door: BV

Dat een Peugeot 308 e-HDi binnenkort ons arsenaal duurtestwagens vervoegt is een zekerheid. Maar omdat die zuinige diesel bestaat in drie koetwerkversies - berline, break en coupé-cabriolet, laten we u de keuze! Op de facebook-pagina van Auto55.be en Peugeot kan je je stem uitbrengen.

Het lijkt erop dat we deze winter cabrio zullen rijden. 46% van alle deelnemer stemden immers op de CC, tegen 38% voor de break en 16% voor de berline. Geen nood, muts en handschoenen zijn besteld, maar het is nog niet te laat om je stem te laten gelden! Het verdict valt pas op 15 november en je kan elke 24u opnieuw stemmen voor je favoriete versie.