Auto55 bedwingt de Targa Florio - Deel 1

Door: TB

Tja, hoe ging dat vroeger? Een edelman koopt een sportwagen, en zijn al even blauwbloedige buurman van het landgoed wat verderop schaft er zich natuurlijk ook eentje aan. Automagazines waren nog niet bepaald op elke hoek te koop, laat staan dat dergelijke gefortuneerden in het verleden even gauw de specificaties konden opsnorren van het net. Nee, om te weten te komen welke van de twee bolides de snelste was, zat er maar één ding op: lekker racen! En zo geschiedde al vrij vroeg in Sicilië, waar in 1906 voor de eerste keer de Targa Florio werd georganiseerd.

De Targa Florio is net zoals de Mille Miglia een legendarische autowedstrijd die tussen 1902 en 1977 werd gehouden op een bergachtig traject in de heuvels rond de Siciliaanse hoofdstad Palermo. De etymologie van dit welluidend evenement is eenvoudiger dan je zou vermoeden: Targa vertalen we als "plaat" en doelt op een soort medaillon dat werd overhandigd aan de winnaar van een sportwedstrijd. Florio verwijst dan weer naar de oprichter van het evenement, Vincenzo Florio. Dat was een lokale edelman die net na de eeuwwisseling de tijd rijp vond om in wedstrijdverband uit te maken wiens bolide nu eigenlijk het snelste was. Oorspronkelijk werd zowat het hele eiland rondgereden en durfde de afstand en het aantal ronden te verschillen van jaar tot jaar; het is pas vanaf 1931 dat het traject werd ingekort tot 72km en het aantal ronden rond de tien kwam te schommelen. Vanaf 1955 maakte de Targa Florio deel uit van het FIA World Sportscar kampioenschap, om in 1973 die internationale professionele status weer te verliezen ... wegens levensgevaarlijk. Na nog enkele jaren als nationale sportwedstrijd door het leven te gaan, wordt de Targa Florio in 1977 voor de laatste keer georganiseerd. Het traject wordt nog wel gebruikt voor rallywedstrijden. In de volgende delen maken we kennis met levende legende Nino Vaccarela, die de Targa Florio driemaal won, en kruipen we ook achter het stuur op dit legendarische traject ... niet te missen!