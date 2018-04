Mazda MX-5 krijgt eigen Cup

Door: BV

Budgettair toegankelijke autosport waarin liefhebbers zich kunnen amuseren en nieuw talent (uit de kartwereld bijvoorbeeld) kan komen bovendrijven, dat is in België eerder schaars. Mazda wil daar wat aan doen, en meteen z'n kleine sportwagen, de MX-5 in de kijker zetten met een heuse Cup. Dat wordt een Nationaal Sprintkampioenschap dat in 2012, 2013 en 2014 telkens 6 weekends met 2 wedstrijden van 20 minuten + 1 ronde zal tellen. De circuits van Spa, Dijon en Zolder staan in elk geval op het programma.

De MX-5 in kwestie begint z'n carrière als een productiemodel en wordt achteraf aangepast voor gebruik op circuit. Daarbij wordt de rolkooi gemonteerd, het klapdak verwijderd en de nodige zetels, gordels, brandblusser, remmen, banden en dempers gemonteerd. Een kant en klaar pakket, dat wordt gelood en waar de deelnemers niet meer op kunnen (en mogen) ingrijpen. Kwestie van de competitie spannend en levendig te houden. En zoals we zelf hebben kunnen ondervinden bij een testsessie op het circuit van Zolder, wil dat lang niet zeggen dat de circuit-MX-5 een saai doosje is. Het blijft per slot van rekening een achterwielaangedreven autootje dat tot het uiterste wordt gedreven. Klein beetje opmerkelijk is dat Mazda de stabiliteitscontrole laat zitten in de racewagens. De piloot kan zelf beslissen of die uitgeschakeld wordt.

Mazda biedt het hele MX-5 Cup-gebeuren aan als een voorgekauwd pakket met een bewust scherp gehouden prijs. Het eerste jaar kost € 45.000, de twee volgende telkens € 17.500. Daarin zit niet alleen de auto, maar ook alle banden, een tent, overalls, catering, inschrijvingsgeld, benzine, de koersdirecteur... alles, eigenlijk, op onderhoud en verzekering na. Wie in 2012 aan de start wil verschijnen, moet de knoop doorhakken voor 15 januari. Meer informatie is er bij Mazda of organisator Hans Van de Ven. Er wordt gemikt op een deelnemersveld van 25 wagens.