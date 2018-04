Dacia MPV heet Lodgy, debuteert op ijs

Door: BV

Dat Dacia aan een compact monovolume werkt, is al lang geen geheim meer. Het model is inmiddels zo goed als klaar en net zoals dat destijds met de Duster het geval was, krijgen we de Lodgy voor het eerst te zien als ijsracer.

Met deze Lodgy neemt het bedrijf voor de derde keer deel aan de Trophée Andros. De aftrap daarvoor wordt op 3 december gereden met dit door Renault Sport onder handen genomen exemplaar. Dat onthult wel enkele lijnen, maar wijkt uiteraard nog sterk af van de productieversie.

Daarover wil Dacia nog niet veel kwijt. Reken op dezelfde motoren als in het Duster-aanbod en er wordt gefluisterd dat de Lodgy zelfs plaats zal kunnen bieden aan acht personen. Dat allemaal in combinatie met de zachte prijs die bij het merk hoort. Zodra de Roemenen wat meer loslippig worden, lees je dat hier.