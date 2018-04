Dacia Duster eerst als ijsracer

Door: BV

Dacia komt met een SUV. Renaults budgetmerk toonde al een stoer ogend studiemodel en van de productieversie lekten eerder ook al beelden uit. Dacia zelf heeft ook een opwarmer klaar, al is dat laatste zeker in dit geval figuurlijk bedoelt. Dit is immers de Dacia Duster Trophee Andros. En die Trophee Andros is een racecompetitie op ijs.

Deze ijsracer wordt aangedreven voor een drie liter grote zescilinder die in z'n race-spec liefst 350pk uitbraakt. Vermogen dat overigens via vier aangedreven én gestuurde wielen z'n weg naar de bevroren ondergrond vindt. Dergelijke exotische specificaties verwachten we niet bij het seriemodel. Daar zal de 1.5dCi viercilinder dieselmotor wellicht de populairste optie zijn. En we verwachten eveneens benzinemotoren met 1.4 en 1.6l slagvolume.

En omdat de prestaties van de 1 ton zware Duster Trophee Andros niets betekenen in de handen van één of andere kluns, is het ex-F1-piloot Alain Prost die de kleuren van het merk zal verdedigen.